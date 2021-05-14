東元(1504)股東常會5月25日召開，兩家外資投票建議機構，一同發表了投票建議，一致建議全數贊成公司所提共計11位的董事及獨立董事候選人，並同步建議反對股東菱光所提名的所有7席董事及獨立董事候選人，及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

在股東行動主義盛行下，兩家具有高度公信力的國際機構所做出的決議，一致支持東元公司的全數董事候選人，東元表示，這項結果顯示出公司的提名人選，著實符合公司的短中長期計畫。

在兩家投票建議報告中指出，股東菱光(8249)對於東元在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據；且各項數據顯示，東元在以符合股東期待的方向持續進行與呈現成果，也明確表示，股東菱光並未提出具體改革方案內容，且對公司改革的論述缺乏說服性。

在有超額競選的董監改選，兩家投票建議機構皆會與兩方分別進行公開平等的對話。經由具體數字與證據衡量，公正提出建議。東元表示，十分欣慰與高興，能夠同時獲得兩家國際投票顧問，建議股東全數支持東元公司董事會提名的11席董事。

原本東元持股5.3％的外資股東Silchester，曾在3月30日發表聲明，支持黃育仁，不過，公司派獲得兩大外資投票建議機構認同，在爭取外資支持，反居有利地位。

(時報資訊)