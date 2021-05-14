貿聯-KY(3665)公布第1季財報，單季稅後盈餘為3.09億元，年成長30.93%，單季每股盈餘為2.35元，貿聯-KY表示，目前客戶需求強勁，雖然IC缺料陰影仍在，第2季及第3季營收可望逐季成長。

由於終端客戶需求強勁，貿聯-KY第1季合併營收61.34億元，年成長23.87%，為歷年同期新高，不過，原物料上漲、IC元件短缺，迫使製造與運輸成本升高，惟公司與客戶仍持續協同合作以穩定成本及維持產能、降低衝擊，營業毛利為13.61億元，單季合併毛利率為22.19%，營業淨利為4.02億元，稅後盈餘為3.09億元，年成長30.93%，每股盈餘為2.35元。

就各產品來看，貿聯-KY表示，雖然IC持續缺料，資訊產品因庫存支持第一季大部分發貨需求，擴充基座訂單需求仍佳，且數據中心用線出貨仍強；電器線束產品因疫情帶動強勁需求，第一季出貨季增；車用線束則因電動車、越野車線束動能於春節後持續升溫；至於工業用線束的半導體設備出貨強勁，醫療設備出貨亦略增。

貿聯-KY表示，疫情延續帶來的生活型態轉變，促使家電、車用、數據中心逐步形成長期需求；而這些需求背後也拉動了半導體設備與晶片的長期成長增速，不過，原物料價格仍處於高位、缺IC以及運輸成本升高，公司仍會持續關注並降低衝擊。

此外，下半年客戶將陸續推展的新款電動車、新產能，貿聯也備好了長期產能，以因應客戶需求。

(時報資訊)