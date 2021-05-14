楊梅分局13日下午接獲報案，在派出所旁有公車司機開車開到暈倒，警方奔赴現場救援，在警方與消防人員合力將公車司機送往醫院就醫之下，司機已恢復正常，司機及家屬都很感激警方的即刻救援。

於13日下午16時40分許，有民眾跑到新屋分駐所內告訴警方，有公車司機開車開到暈倒了，請警方前往協助，副所長蔡坤德、警員林文堂、吳皓程立即到場救援，員警發現42歲周姓司機倒臥於駕駛座旁，右手被收費箱卡住，且司機有抽蓄並口吐白沫，頭部、右手發黑，員警見狀危急，合力將體重近百公斤司機先抬下公車至騎樓下休息等待消防人員到場。

等待期間員警將司機頭部墊高，讓呼吸、心跳能保持順暢的狀態，並幫司機散熱以防中暑，經消防隊救護車送新屋分院檢查後已恢復正常，司機表示自己有癲癇疾病，已經很久沒有發病，近日可能因為天氣悶熱導致復發，幸虧員警及時救護之下才不致發生憾事。

楊梅分局分局長黃富村表示，為民服務與犯罪偵查並重，特別是員警同理心的要求也非常重要，「將心比心」、「把簡單的事做好就不簡單」，本分局新屋分駐所副所長蔡坤德帶領同仁及時救護公車司機值得嘉勉。也呼籲各位駕駛人應多注意身體狀況，如有異常狀況立即就醫，避免在駕駛途中發生不可預期之危險。

(中時 )