封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

台北市萬華及和平醫院群聚染疫，據傳附近的台北地方法院也傳出災情，北院法官的父親因染疫，14日上午開庭到一半接獲通知，法官馬上退庭返家進行隔離。根據疫調調查，法官的父親7天前曾去過萬華區的傳統市場，單純找朋友拿一包竹筍後就離開，事後染疫。

北院行政庭長黃珮禎表示，疫情相關事項屬中央流行疫情指揮中心權責，北院不宜發言，若接獲指揮中心通知，北院將會依據相關規定，請全院同仁先進行自主健康管理，並進行全面消毒，指揮中心若有進一步指示，將會全力配合。

黃珮禎說，北院院有關防疫措施，除遵守防疫指揮中心發布的指引，也會就相關環境進行徹底消毒，有關人員會進行自主健康管理，以確保機關的安全；北院目前沒有封院的防疫措施，亦無人員確診，但因為鄰近台北市政府匡列的危險區，以及有部分同仁有收到細胞簡訊的通知，已與台北地檢署協商就司法新廈進行全棟消毒。

(中時 )