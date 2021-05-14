公所清潔隊是環境清潔、疫病消毒等防災防疫工作的最前線人員，若因重大災害、疫情爆發時突然出現人力缺口，恐造成民眾生活不便，田中鎮、北斗鎮公所率先簽署協定結盟，攜手聯防。（謝瓊雲攝）

雙方公所清潔隊人員隨即展開聯合大消毒演練，田中鎮長洪麗娜（左二）、北斗鎮長李玄在（右一）全程在場關心作業演練情況。（謝瓊雲攝）

不只敦親睦鄰，更要攜手聯防面對防疫工作與救災。彰化縣田中鎮長洪麗娜、北斗鎮長李玄在，14日共同在田中火車站前，共同簽署災害防救防疫相互支援協定書，面對嚴峻疫情與未來極端氣候可能的重大災害，將聯手防救，提升防災防疫應變效能。

超前部署，攜手防災防疫。新冠疫情全台急遽升溫，各縣市全進度高度戒備，各項大型活動紛紛停辦，各鄉鎮市公所清潔隊員是第一線防災防疫人員，若連清潔隊人員也遭隔離檢疫，人力就將出現破口。

日前洪麗娜出席彰化縣26鄉鎮市長聯誼會，提案鄰近鄉鎮首長應主導公所彼此結盟相互支援，在重大災害與疫情爆發等緊急事件時，迅速彼此支援，提升防疫救災的應變效能，率先獲得隔壁北斗鎮長李玄在的支持。雙方簽署協定後，兩公所清潔隊也隨即展開聯合環境大消毒演練。

洪麗娜表示，疫情全面爆發不容掉以輕心，田中與北斗兩鎮相鄰，結盟彼此支援，才能讓防疫、救災應變更周全。尤其清潔隊身處第一線，包括垃圾清運、環境消毒、災害搶救等工作，因有地緣關係，彼此不陌生，隨時補位支援，避免因突發狀況影響鎮民日常生活運作。

田中公所表示，雙方結盟後，包括雙方公所人力、車輛和裝備等資源，在一方勤餘時可即時相互支援，未來面對重大疫病或災情時，就不用重新教育訓練，可迅速投入救災與防疫行列，降低人民的生命財產損失與傷亡，迅速達到災後與防疫期間的環境衛生維護。

彰縣府環保局廢管科科長陳金蘭肯定兩鎮公所作法，也呼籲更多地緣鄰近的鄉鎮市公所可以跟進效法，讓防疫、防災的工作不會受到影響或延誤。

(中時 )