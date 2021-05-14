揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

雙北宣布八大行業停止營業後，桃園市、基隆市及新竹市14日紛紛宣布，自15日0起，八大行業暫停營業至6月8日。桃園市長鄭文燦表示，晚間將請各局處組成聯合稽查小組，開始前往督導，但考量作業時間，將延後至15日18時暫停八大行業場營業、電子遊藝場、網咖營業。

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鄭文燦表示，防疫要有效，就要嚴謹、即時、同心，中央流行疫情指揮中心宣布29個案，有7人不知道感染途徑，萬華很多茶室成為熱區，雙北也宣布八大停止營業。他說，北北基桃是同一個生活圈，因人流是互動的，雙北停止營業，基隆跟桃園我想要同步採取同樣的措施。為避免風險提高，下午已跟基隆市長林右昌討論過，桃園決定，八大行業、電子遊藝場、網咖15日18時開始停止營業到6月8日，晚上請經發局、警察局、消防局、衛生局、建管處組成聯合稽查小組，晚上開始勸導八大行業，降低群聚風險。

鄭文燦說，原本規畫是15日0時起，但考量公文、作業時間，決定，15日18時開始。鄭文燦也說，國民運動中心，因民眾運動難免會拿下口罩，一樣明天開始，到6月8日暫停開放，至於會員大會，旅遊觀摩，頒獎典禮建議延後或者取消，鄭文燦也請桃園市社會局根據內政部決定，對所有人團的申請案，採取同樣的方法通知所有人團轉達內政部決定。

另外，基隆市長林右昌今天也表示，與鄭文燦商議過後，考量北北基桃是同屬一個首都生活圈，基隆市八大行業場所15日零時起也暫停營業，恢復營業時間將視疫情狀況，進行滾動式修正。

繼桃園、基隆跟進雙北政策後，新竹市長林智堅隨後也跟進宣布，市區八大行業自15日零時起將暫停營業，至6月8日解封；另由於轄內八大行業很少，新竹縣府則表示，「加強稽查，暫不跟進」。

(中時 )