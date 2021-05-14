台灣疫情持續延燒，今天(14日)新增29個本土病例，4天以來本土病例數達到65人，其中以蘆洲、萬華最為險峻，但如今就連新莊也傳出確診病例。新莊某間診所稍早貼出公告，指出一名轉診至新北某醫院的病人篩檢後確診，診所即刻起全面消毒，停業3天。
該診所公告表示，他們發現了新莊第一個新冠肺炎案例，就在今天收到衛生局通知，轉診至新北某醫院的疑似病例，經過篩檢後確診，對此感到驕傲又憂慮，因為診所同仁的高警覺性發現了病例，但又對於同仁們必須全部隔離14天感到憂慮。
該診所也表示，即日起停診消毒3天，並且在5月17日重新營業後，一直到29日止開放早上問診，但只看不需接觸的輕症，提供高血壓、糖尿病與提供慢性患者藥物，抽血打針、超音波、腸胃炎等急性病一律暫停。
同時PTT也有消息傳出，新北某醫院有病患確診，有網友貼出對話紀錄，表示自己在該醫院附近店家實習，聽到上門的客人表示院內有人確診，而對話中提到的確診病例醫院，恰巧就是該診所轉診病人之醫院，與診所說法不謀而合。
(中時新聞網)
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