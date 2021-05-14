封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

台灣疫情持續延燒，今天(14日)新增29個本土病例，4天以來本土病例數達到65人，其中以蘆洲、萬華最為險峻，但如今就連新莊也傳出確診病例。新莊某間診所稍早貼出公告，指出一名轉診至新北某醫院的病人篩檢後確診，診所即刻起全面消毒，停業3天。

該診所公告表示，他們發現了新莊第一個新冠肺炎案例，就在今天收到衛生局通知，轉診至新北某醫院的疑似病例，經過篩檢後確診，對此感到驕傲又憂慮，因為診所同仁的高警覺性發現了病例，但又對於同仁們必須全部隔離14天感到憂慮。

PTT上也有鄉民討論新北某醫院有人確診，恰巧就是某診所病患轉診之醫院。(圖／PTT)

該診所也表示，即日起停診消毒3天，並且在5月17日重新營業後，一直到29日止開放早上問診，但只看不需接觸的輕症，提供高血壓、糖尿病與提供慢性患者藥物，抽血打針、超音波、腸胃炎等急性病一律暫停。

同時PTT也有消息傳出，新北某醫院有病患確診，有網友貼出對話紀錄，表示自己在該醫院附近店家實習，聽到上門的客人表示院內有人確診，而對話中提到的確診病例醫院，恰巧就是該診所轉診病人之醫院，與診所說法不謀而合。

(中時新聞網)