統一獅昨天在台南球場主場對決味全龍，比賽因為停電延遲開打，不料打到1局下半再度斷電，比賽因此延期，當時在投手丘的是味全龍先發投手林子昱，他停電後第一時間先大聲呼喊陳傑憲，原來是急迫想知道自己新練的球種效果如何，也因為他只丟不到1局，周日龍隊在天母迎戰中信兄弟的比賽將再度先發。

林子昱透露昨日停電的時候因為有心理準備所以不算太慌張，第一時間他先大聲找陳傑憲，「想知道丟出去的球怎麼跑的，打者看比較清楚就想找他。」

之所以這麼急著找陳傑憲，其實是因為林子昱最近練了一顆「二縫線速球」，太想知道對打者來說效果如何，「這顆球也沒練多久，郭勝安教練要我試試看二縫線，我在傳接球時亂丟沒想到效果還不錯，過2天先發對富邦用了很多，最後有勝投。」

林子昱透露陳傑憲一開始以為是變速球可以攻擊，沒想到揮棒時球突然掉下去，得知有不錯的效果林子昱也滿開心的。

由於昨日連1局都沒丟完比賽就因為停電延賽，因此教練團安排林子昱在周日繼續先發，「很少在主場比賽，在主場有安心的感覺，沒有觀眾也沒關係，有攝影機就好！」

(中時 )