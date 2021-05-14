因應疫情變化，陽明交大再拉高校內防疫措施，14日中央流行疫情指揮中心宣布29名本土確診案例後，陽明交大在傍晚宣布校外人士、車輛不得入校，除非有公務需求並有證明者，外送員也禁止進入校內各場館，並要求各單位規畫遠距辦公措施，自15日起實施。

陽明交大疫情應變小組14日傍晚宣布校內最新防疫措施，在校門管制方面，校外人士、車輛不得入校，若因公務有入校需求者，應出示證明文件，無文件者，由受訪單位派員至校門口確認身分。教職員工生應配戴相關證件入校，體育場館禁止校外人士使用。

日前陽明交大早已宣布全數課程遠距教學，在需要實做的實驗室方面，全校實驗室實聯制，須確實登記人員進入及離開實驗室之時間及體溫，相關人員落實個人防護，全程佩戴口罩。各單位應規畫居家遠距辦公措施。

對於外送服務，陽明交大指示各館舍應規畫外送餐點取餐處，定點取餐，外送員則嚴禁進入校內各場館，入校園時也應配合量測體溫、全程佩戴口罩。

(中時 )