揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

台北市萬華區阿公店爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天公布的確診人數當中，又有16例與該店有關，成了超級感染源，為此，轄區內的萬華分局接獲疫情指揮中心指示，將6名確診者涉足的6家阿公店監視器畫面進行過濾，回溯染疫者確診前5天內曾與誰接觸，以及客人數量，警方初步調查，疑多達近千人曾出入店內，屬於高危險群。

北市萬華區的阿公店計有5名女侍與1名服務生確診，中央疫情流行指揮中心立即指示轄管分局警方協助，針對每位染疫者確診前5天的足跡，以及在上班時跟誰接觸，拍下接觸者的照片比對身分後，將資料回傳給指揮中心，以便指揮中心作出匡列。

警方這次共調閱萬華6家阿公店監視器畫面，包括楓香、巨人、珠海、鴻達、美金、其中珠海店內雖然沒有監視器，但確實有其他店女侍到該店支援坐檯。

經萬華分局初步調查，阿公店因採「公檯制」女侍會輪流坐檯，女侍每天接觸的客人至少40人以上，5位染疫女侍平均接觸的客人超過200人，確診者5天下來疑超過1千人。

至於染疫的1名服務生，由於負責端酒送菜、遞送毛巾，接觸者更為廣泛，也是目前監視器比對的重點項目之一。警方已初步完成4天影像處理，經逐一比對身分後，已將有與女侍接觸的客人影像，交由疫情指揮中心處理。

(中時新聞網)