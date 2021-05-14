六都市長最新輿情民調出爐！《TPOC台灣議題研究中心》將過去半年六都市長在育兒及長照政策上的聲量進行聲量排行，其中桃園市長鄭文燦，以正面聲量數694筆奪下總冠軍，贏了「民調常勝軍」新北市長侯友宜。

《TPOC台灣議題研究中心》透過Quickseek快析輿情資料庫監測發現，將過去半年，六都市長在育兒及長照政策上的聲量進行聲量排行，桃園市長鄭文燦以正面聲量數694筆奪下總冠軍，在過去4個月以來，桃園市人口成長數逾2千人，為六都之冠。其次是台南市長黃偉哲的661筆。

另外若從育兒政策的正面聲量數來看，排名第一的為桃園市長鄭文燦276筆，正面聲量比例為64.5％；其次是台南市長黃偉哲的248筆，正面聲量比例為61.8％；第三為新北市長侯友宜的192筆，正面聲量比例為61.9％。而長照政策的正面聲量數，台北市長柯文哲以541筆奪冠，但他的負面聲量也極高，呈現正反評價兩極化的現象。

根據內政部10日公布的最新統計，今年前4月出生人數共47181人，年減11.4%；死亡人數則共61902人，年增0.8%。死亡人數較出生多出14721人，人口數連續4個月呈現負成長狀況。台灣總人口數持續下滑，自去年底2356萬1236人，跌到今年4月底剩2351萬4196人，較去年底少了4.7萬人。

面對人口下滑，總統蔡英文喊出：「小朋友是國家資產，國家一起養」，並且會逐年增加托育經費1000億預算，鼓勵生育及育兒經費。

(中時新聞網)