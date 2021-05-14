萬華阿公店疫情持續升溫，14日又公布有16例確診，據當地業者表示，其中1名50多歲的染疫女子，是三水街「313」茶藝館的「伊拉客」，花名是「跳跳」，伊拉客就是阿公店派駐街頭，向往來民眾拉客的女子，因嚴重影響市容，加上發生多起乾洗、竊盜案件，警方多次舉辦專案取締。
據了解，「跳跳」是原籍大陸浙江的陸配，來台20多年已有身分證，在當地工作多年，負責在街頭拉人，也就是俗稱的「伊拉客」，「跳跳」通常是傍晚入夜後，在三水街、廣州街、華西街一帶走來走去，看到男性民眾，便會開口招攬生意。
萬華疫情爆發後，不少店家的小姐、員工，都紛紛前往醫院檢查，「跳跳」因有發燒、咳嗽狀況，後來被驗出確診。
「伊拉客」是萬華阿公店特有產物，當初是店裡生意不好時，叫沒客人的小姐出去外面找客人，但後來逐漸演變成專責制，有不想喝酒、坐檯的女子，專門負責到外面拉人。
但後來「伊拉客」開始變調，有人鎖定喝醉的民眾，進店之後隨便灌單、漲價，喝1小時竟要收1萬多元，甚至直接扒竊對方皮包，因此鬧出多起糾紛。
「伊拉客」後來更是明目張膽，到大街上隨意拉人，鶯鶯燕燕嚇壞不少觀光客，造成反感，當地飲酒協會甚至發起「拒用伊拉客」的活動，還安排巡邏隊驅趕。
伊拉客亂拉人，「有眼不識泰山」還曾拉到警察，當年萬華分局長陳文智竟也被拉過，陳當時立刻通知部屬，將該名白目女逮捕、法辦。
警方指出，「伊拉客」每天跑來跑去，除了在街頭遊走外，也常常要帶客人進入不同店家，確實是高風險群，但因伊拉客不是小姐，不屬於店家，出事後一鬨而散，連帶造成疫調聯繫控管的難度。
(中時 )
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