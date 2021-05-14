上海航運交易所14日下午發布的運價指數顯示，除了上海往釜山的運價平盤，其餘11條主要線運價全面上漲，其中歐洲線運價漲最多，每箱(20呎櫃)運價周漲760美元，達5,438美元，單周漲幅高達16.25％，每大箱(40呎櫃)運價破萬，達10,876美元，船公司已宣布本月15日要調升歐美線運價，馬上有船公司宣布6月1日美線有更大漲幅。

攬貨業者指出，上海航運交易所公布的是本周市場運價，也就是有包括本月15日漲價後歐洲線平均運價，不過運英國貨載還是高於一般行情的，目前台灣船公司的報價是12,500美元。

美東線本周每大箱運價達7,378美元，單周上漲342美元，因為買艙費3,500美元起跳，運價也是破萬，10,878美元起，台灣平均價收1.2萬美元。

上週意外出現跌價的美西線，台灣的船公司與攬貨公司都認為不可能，大陸現場業者也認為有問題，估計唯一的可能是因為5月美國線新長約開始實施，有些船公司把長約價也算進去，長約價雖然較去年漲了一倍多，但是還是較現貨市場運價低許多。

(工商 )