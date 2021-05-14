國內疫情升溫，天氣更是飆高溫，亦帶動茶飲市場外送外帶大增；天仁(1233)14日董事會通過今年首季財報，稅後淨利1,651萬元較去年同期倍數增長，每股盈餘0.18元優於去年同期EPS 0.08元。

此次，天仁亦公告出售台北中山區吉林段不動產，成交金額3,880萬元，處分利益達2,300萬元。

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(工商 )

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