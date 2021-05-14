天仁茗茶處分北市不動產 處分利益2,300萬 18:012021/05/14 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，天氣更是飆高溫，亦帶動茶飲市場外送外帶大增；天仁(1233)14日董事會通過今年首季財報，稅後淨利1,651萬元較去年同期倍數增長，每股盈餘0.18元優於去年同期EPS 0.08元。 此次，天仁亦公告出售台北中山區吉林段不動產，成交金額3,880萬元，處分利益達2,300萬元。 柯再轟阿中 疫苗應統一購買分配 馬斯克一張嘴亂放炮 5天身價暴跌5500億 (工商 ) #天仁 #不動產 #處分利益 #北市 #天仁茗茶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 513停電是人為疏失 台電董自請處分 14:202021/05/14 財經 印度疫情燒 船員下不了船 04:102021/05/14 全球財經 中國大宗商品漲不停 鋼鐵創新高 04:102021/05/14 話題觀察 大熱天易誘發偏頭痛 想改善有日常照護關鍵 09:432021/05/14 健康 蘇貞昌夜探指揮中心 葉元之痛批：還有空去作秀 07:562021/05/14 政治 談美台往來 白宮資深官員：基於非官方關係利益 06:182021/05/14 國際 公布和平醫院不同調 楊志良：地方獨立作戰讓中央鬧笑話 12:032021/05/14 政治 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 《電腦設備》樺漢法說前止跌強彈 Q1每股賺2.06元 11:262021/05/14 財經 《傳產》疫情升級警戒 2情境衝擊不動產 11:262021/05/14 財經 防疫情持續擴大 北市同意90天內暫時提供免洗餐具 15:082021/05/14 生活 財經熱門新聞 好牌打到輸 陽明散戶慘賠畢業 老手曝訊號來了 - 財經 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 航海王超狂！籃球場開股東會 陽明海運來真的 - 財經 證交所：就算封城 也絕不會休市 - 財經要聞 - 工商時報 台股重摔跌破萬六 認賠文沒幾則 網曝：到時就湧現了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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