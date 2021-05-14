台北市萬華區成新冠肺炎重災區，光茶室群聚就高達23人，北市府畫出高風險傳染區、宣布全市8大行業暫停營運，外界也好奇未來是否會「封區」？台北副市長黃珊珊表示，台北市很大，不可能輕易封住，因此封區不在市府規畫內，即使要封也是以全市作為封閉單位。

黃珊珊表示，畫出街區範圍，是為了提醒曾在街區內活動的人，且台北市很大，不可能有所謂「封住萬華區」的做法，周邊的聯通道路根本不可能封住，如同這次宣布8大行業暫停營運，也是要求台北市所有八大行業，不是只有萬華區。

黃認為，北北基是相同生活圈，不可能輕易封得住，所以封區不在市府規畫內，即使要如此，也會全區一起處理（整個縣市）也會和北北基一起討論。下周一也會在萬華區執行公家機關異地辦公，如戶政、地政系統皆然，市府也有備援辦公場地，網路連線也設置好，可以隨時上線。

至於宣布8大行業停業的消息是否太慢，輸新北3天？台北市長柯文哲則說，這幾天突然爆發，顯然已經進入新型態變化，他認為還是要在疫情跟生活中取得平衡，不太贊成動不動就超前部署，要按照需要做事，「早3天去封，但潛伏期有2到7天也沒有用，跟現在差不多。」

柯文哲強調，作為城市治理者，還是用科學做事，雖然不敢說百分之百每個決定都對，但會滾動式修正，相信會越來越準確。到現在為止，台灣作為一個政府，還是個有效率政府，出問題還是能很快補起來，謝謝所有警消醫護，動作相當快。

(中時 )