愛情從來沒有道理可言，有些人愛得熱情如火，也有些人偏愛細水長流，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，面對愛情既能愛得熱烈，也能分得乾脆、不拖泥帶水。

生肖虎：

生肖屬虎的人性格愛恨分明，對於愛情沒有那麼多的設限，能愛得熱烈，也可以分得乾脆，既然決定分手，那麼之前兩人的甜蜜或爭吵都成為了往事，沒必要藕斷絲連。面對分手，無論是自己提出的，還是被人甩了，屬虎的人都能很快調整自己的心態。

生肖蛇：

生肖屬蛇的人面對愛情十分理智，也很有自己的想法，如果兩個人的差距甚大，或是不合適，他們也不會一股腦的陷入其中，此外，一旦他們選擇分手，就不會有一絲猶豫，反而會快刀斬亂麻，以期未來能遇到真正適合的對象。

生肖雞：

生肖屬雞的人對於愛情有自己的一套想像，不符合他們夢寐以求的對象，即便他們嘴巴不說，也會在行動上漸漸疏遠對方，而被他們劃清界線的人，更不可能會有挽回的機會，即便自己單身已久，也不會因此而向過去妥協，是典型的寧缺勿濫者。

(中時新聞網)