今天本土有29個確診病例，再破紀錄，遠東百貨防疫層級再提升，繼5月12日餐飲實聯制後，今（14日）起入館除了量測體溫外，全面實施「實聯制」登記，可用紙本或使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫，希望提供消費者安心的購物環境。

自爆發疫情以來，遠百表示，在人流管制上都依照規定，近期更落實防疫執行5大重點措施，包含：

遠百今起入館除量測體溫外，全面實施「實聯制」登記，可用紙本或使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫。（遠百提供）

1.入場量測體溫持續嚴格執行，各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場。除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩。

2.餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫。

3.贈品處、服務台標示維持社交距離。

4.VIP室管控進場人數，進場量測體溫、加強消毒。

5.持續消毒工作：定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜等，接觸頻度愈高、提高清潔頻次。

(中時 )