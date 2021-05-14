蔡英文總統今在臉書感謝縣市首長一同合作防疫，她說，也要謝謝各縣市政府民政、醫護、警消等系統的同仁、村里長、村里幹事，一起堅守社區的防線，你們是最辛苦的第一線戰士，大家都辛苦了。

總統也說，總統府有一名員工的家族成員被指揮中心通知匡列，該員工今天已經請假並安排採檢。目前，總統府已展開消毒，接觸過該員工的同仁立即採取自主健康管理，總統府將會遵照指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施。

總統在臉書指出，因應北台灣疫情，今天陳時中部長和柯文哲市長一起召開記者會。這是中央地方合作防疫的展現。

她說，也要告訴大家，相信不分中央地方，沒有人樂見疫情惡化，也沒有人真心覺得口水有助於防疫。這幾天以來，挑戰一波接著一波，「但是我們都看到了：出現本土案例的北台灣各縣市，不僅指揮中心積極應變，地方政府也高度戒備，配合疫調、配合消毒、配合落實各項防疫措施。」

她強調，請大家不要過度恐慌，目前本土案例的感染源、傳播鏈正陸續釐清，也持續對可能的接觸者做出警示。只要記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離並警覺假訊息，就能通過這次考驗。

(中時 )