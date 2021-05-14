台灣蘋果日報今天宣布紙本將停刊，據悉，台灣蘋果日報擬裁逾300人，已符合大量解僱勞工保護法所定的大量解僱勞工，但事前並未提報「解僱計畫書」，蘋果日報工會聲明指出，「如果有違反勞動法令所保障之權益情形發生時，工會將全力捍衛會員權益，不排除依法進行抗爭。」

據悉，蘋果日報工會投保勞保人數達757人，而依大量解僱勞工保護法規定，「同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在五百人以上者，於六十日內解僱勞工逾所僱用勞工人數五分之一或單日逾八十人。」

蘋果日報工會聲明指出，近年來公司基於目前環境下面臨虧損，已數次進行裁員。18年來同事一路辛勤工作，努力配合公司轉型，最後卻由員工承擔發展不順的後果，工會表達非常遺憾與不解；工會要求公司依相關法律規定，與工會展開大量解僱協商，並使會員之權益獲得最大之保障。

蘋果日報工會說，公司應盡最大努力，與員工溝通是否仍有其他職位可供安置，並考量員工家庭負擔，以最善意的判斷進行裁員選擇；工會呼籲主管機關北市勞動局，能協助監督公司是否有依法進行裁員；如果有違反勞動法令所保障之權益情形發生時，工會將全力捍衛會員權益，不排除依法進行抗爭。

勞動部官員表示，依大量解僱勞工保護法，如雇主要大量解僱勞工，應在60天前通報，若未通報可10萬元至50萬元罰鍰，並限期令其通知或公告揭示，呼籲資方應與工會妥為溝通，保障勞工權益。

(中時 )