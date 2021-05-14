美國最大燃油管線營運業者「殖民管線」（Colonial Pipeline）7日遭駭客組織DarkSide攻擊，引發美國東岸能源問題，如今又傳出日企東芝（Toshiba）子公司東芝科特（Toshiba Teccorporation）於歐洲子公司的伺服器遭到攻擊，而駭客自稱DarkSide，並表示曾經對美國燃油管線發動攻擊。

日本放送協會（NHK）報導，駭客組織發出聲明，表示竊取了逾740GB的機密數據，其中包含管理相關資訊和個人資料等；東芝特科表示，該公司於歐洲多地所設的伺服器於5月4日晚上遭受大規模的攻擊，「目前尚未確認有客戶資訊遭到外洩，但已委外相關機構確認損壞程度，並與當局密切合作」。

美國燃油管線營運業者「殖民管線」於7日遭駭客組織攻擊，導致油管斷供，引發美國約17州的能源危機，美國更因此宣布進入國家緊急狀態；隨即FBI調查證實DarkSide為主要犯事組織，並要求Darkside要為此次事件負責。

然而，DarkSide卻一反過往駭客猖狂態度，發表了道歉聲明，表示「行動純粹只是為了錢，並未有其他企圖，更不可能有政治因素參雜其中，未來將會慎選攻擊的對象」。據報導指出，殖民管線已應要求支付500萬美元的贖金。

(中時新聞網)