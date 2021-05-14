新北市長侯友宜視察板橋高中考場。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜視察板橋高中考場。（新北市新聞局提供）

新北市某國中國三考生確診，新北市長侯友宜今（14）日下午視察板橋高中考場時表示，這位學生沒有參加課後輔導，也沒有補習，就此個案有和CDC研究，因他並不是被列為居家隔離的對象，所以所有考生、考場按原有的考場規定辦理之外，會提高等級加強考生量體溫、清消教室的頻率，萬一有狀況，馬上啟動備用教室，我們都已做好準備。

侯友宜表示，這次有54人受到確診個案影響，已立刻採取居家隔離，將於5月29、30日舉行補考，用爭取外加名額不影響其他考生權益，所有考場落實防疫，除3次清消外，學生進到教室都要量2次體溫，並在考試前後2次消毒，把防疫做好，希望考生都能安全、安心在教室裡考完試。

侯友宜說，國中教育會考明天舉行，新北市有29個考場，3萬多個考生，在疫情嚴峻時，防疫要非常落實，板橋高中考場是特殊學生考場，目前已消毒3次，之後還要消毒1次，共4次，考生進來量體溫、戴口罩、手部清消，如有發燒個案，有準備備用教室，還有5個學校做為備用考場，如有特殊狀況可隨時應變，周遭環境也請清潔隊務必在考試前清消完畢，落實防疫，希望所有考生在安全的環境下順利考完。

此外，媒體詢問侯友宜，新北市有無提升防疫等級的可能？侯友宜表示，目前是強化二級警戒，新北市用堅壁清野的方式把疫情堵住，採大清消29區的方式，關閉所有可能傳染途徑，有效控制疫情；至於還有三級、四級警戒，走到四級警戒，就類似新北市去年兵棋推演的擴大管制、超前部署，上次是和CDC指揮官張上淳一起做推演，我們希望不要走到那一步，在二級警戒時就能有效控制疫情。

(中時 )