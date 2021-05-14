男人的力氣比女人大，照理來說，他們不應該會怕老婆，怕妻的人並不是另一半有多兇悍，而是因為太愛對方，願意做出讓步，就算被老婆吃死死的，他們也心甘情願，不想跟妻子計較，《靈匣網》近日分享情商高、最怕老婆的前三名生肖男。

第三名 生肖鼠男

屬鼠的男人個性穩重，做事也非常果斷，而且家庭觀念很強，一旦成家以後，他們會將心思放在家人身上，對妻子更是百般呵護，由於他們深知做一個女人並不容易，因此對另一半非常體諒，甚至願意遷就對方，默默為妻子付出，就算有人取笑他們怕老婆，屬鼠男也不會放在心上。

第二名 生肖虎男

屬虎的男人非常精明，屬於事業型的成功人士，做事果斷且責任感強，在外非常霸氣又兇悍，但結婚以後，他們對家人非常有耐性，在妻子面前秒變溫柔暖男，凡事為對方著想，甚至會將妻子的話當成聖旨，而他們怕老婆並非畏懼對方，而是愛的表現，屬虎男會將老婆捧在手心裡疼，寧願自己讓步，也絕不讓對方受委屈。

第一名 生肖馬男

屬馬的男人個性直率，不喜歡受到約束與管制，年輕時瀟灑自在，任何事都以自我為中心，甚至對周圍的人和事也不太關注，不過當屬馬男遇到心儀對象時，他們就會開始收心，家庭觀念重的他們，結婚以後對家庭更是用心，凡事都會讓妻子，下班後還會主動分擔家務，甚至願意多做一點，讓老婆有更多時間休息。

(中時新聞網)