嘉義縣長翁章梁14日視察國中教育會考考場防疫整備狀況，並將送考生防疫包。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁14日視察國中教育會考考場防疫整備狀況，並將送考生防疫包。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

國內防疫已升至二級警戒，嘉義縣再啟嚴厲管控措施，6月8日前醫院及長照機構全面停止探病，入醫院須刷健保卡、陪病限1人， 13日起進行轄內醫療院所、護理之家、驗光所及長照機構等防疫措施查訪，預計18日完成312家第一波查訪，呼籲民眾確實戴口罩，經勸導不聽者依法開罰。

嘉義縣醫院及長照機構至6月8日止，除例外情形外，全面停止探病，進入醫院須刷健保卡、陪病限1人，陪病者應配合實名登記、全程配戴口罩，民眾進入診所、驗光所等醫療機構必須配戴口罩、候診區維持社交距離，落實防疫措施與管制。嘉義縣衛生局13日全面啟動實地查訪，加強防疫應變，未依規定配戴者，經勸導不聽，將依違反傳染病防治法，裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局長趙紋華說，負壓隔離病床專責加護病房10床、原有專責病房40床，再分別啟動嘉義長庚20床及朴子醫院6床，合計66床，掌握呼吸器279台、醫院及護理之家空床數共計552床，預防社區感染時，能有效能收治疑似病人與疏散因應。

趙紋華強調，因應北部爆發多例本土案例，嘉義縣力守防疫再升級，強化醫療整備、加強疑似個案通報，呼籲民眾務必確實遵守防疫規範。

嘉義縣長翁章梁14日也到15、16日將舉辦國中教育會考考場視察校園防疫整備情形，並進行模擬演練，翁也準備會考防疫包，包含2片口罩及2片酒精濕紙巾，提供考生及考生服務隊人員在會考當日使用，翁章梁表示，防疫要確實，考試就順利。

(中時 )