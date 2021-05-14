國中會考15、16日登場，疫情如滾雪球般升溫，家長、考生也都關心考場安全及相關防疫作為，台南市長黃偉哲及副市長戴謙今天下午巡視考場，也當場演練「熱顯像儀」量體溫，並視察發燒備用試場、一般試場及考生休息處了解防疫準備情形，由於昨天全台大停電，黃偉哲也強調，17個考場絕對供電無虞。

台南今年有1萬擲5668人上考場，黃偉哲說，市府特別因應疫情，今年會考加碼3項防護措施，包括由市府提供每位考生折疊式用餐隔板、宣布考場周圍業者禁發傳單、考生留在原試場用餐，以減少群聚機會。他說，以往考生都在休息處用餐，為減少群聚，今年規定在教室原位置用餐。

教育局長鄭新輝表示，目前供電無虞，若考試期間發生停電，依據「110年國中教育會考考試期間緊急事件處理規定」：「影響考生多少時間，就延後多少時間收答案卡（卷），但延長時間最多以該節結束後20分鐘為限」。另為維護考生權益，確保考試過程順利及考場周圍環境安寧，會考期間考場周遭將避免舉辦廟會活動，英聽考試時，空軍443聯隊非必要將停止演練，避免干擾考生。

(中時 )