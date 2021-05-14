台灣新冠肺炎疫情持續升溫，目前已進入社區感染階段，去年曾發起「COVID-19全國社區防疫行動聯盟」的嘉義縣新港文教基金會創會董事長、人稱「小鎮醫師」的陳錦煌感觸很深。陳錦煌說，無症狀感染者在社區內到處漫遊，政府毫無預先防範及作為，只能跟在後面跑，也呼籲政府停止長照各據點活動外，需有配套，長輩在這種時候更需要有人關心。
陳錦煌說，去年「COVID-19全國社區防疫行動聯盟」，希望從社區做起防止新冠肺炎社區感染的發生，但這個概念沒有得到重視，新港素園c級長照據點一直都有在做，但疫情一升溫所有據點活動被停止，卻沒有相應的配套措施。
陳錦煌指出，很多長輩是獨居老人或是老老照顧，供餐停止後他們會很麻煩，加上長者身體瞬息萬變，需要有人關心，目前採取的作法是電話關心，若有問題也不排除家訪，陳錦煌誠懇呼籲，做據點的朋友不要忘記這件事，要想辦法關心長輩，他們聽到謠言傳聞會緊張，心理輔導也很重要。
(中時 )
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