中信兄弟陳琥上一場先發只丟2局就掉4分，本季2場出賽成績都不理想，教練團讓他下二軍繼續調整，升上腳踝開刀剛傷癒歸隊的野手岳東華。

陳琥曾是兄弟選秀第一指名，今年久違上一軍但2戰先發自責分率高達11.12，林威助指出以他觀點來看，問題出在球沒有尾勁，「他的手肘太低、沒角度，變化球要投進好球時因為角度沒這麼有尾勁，角度不好那不錯的打者就容易掌握。」

陳琥下二軍後教練團升上野手岳東華，他今年2月才因腳踝舊傷去開刀，近期才在二軍出賽，今天就上一軍，林威助說，「東華在二軍上一場有打滿9局，先讓他上來近距離觀察，今天還不會先發，他這幾年都是工具人，所以守備上哪個地方比較缺就會安排他。」

不過近期兄弟傷兵頻傳，張志豪手肘撕裂傷下二軍，王威晨側腹肌輕微拉傷先離開先發行列，林威助坦言球隊不確定高，「有些球員身體狀況沒這麼好，有一點傷勢要每天看狀況才知道能不能上場。」兄弟主砲林智勝在二軍已經出賽，還有全壘打演出，不過他坦言尚未規劃他回一軍的時間表，但假如野手傷兵沒有好轉，會考慮拉上林智勝。

(中時 )