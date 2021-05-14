110年國中教育會考即將於15日、16日舉行，屏東縣有10處考場、6600多名考生報考，由於疫情升溫，屏東縣政府教育處14日下午在佳冬高農進行考場防疫演練，屏東縣長潘孟安也到實地到場了解考場防疫措施，要求所有考場落實消毒、防疫措施，讓學子平安順利考試。

屏縣府教育處呼籲，考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工及活動影響考場秩序，並請補習班勿於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠。

屏東考區分別設置於屏北高中、屏東女中、屏東高中、屏東高工、潮州高中、內埔農工、佳冬高農、東港海事、琉球國中及恆春工商等10個考場，報名人數計有6621人。

教育處指出，因應國內疫情提升二級警戒，此次會考採高規格防疫措施，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內4個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風，並加強消毒頻率、管制考場進出場動線、增加設置酒精或乾洗手數量，確保整體考生應試健康與安全等。

14日下午，教育處在佳冬高農進行防疫實地模擬演練，潘孟安特地到場了解，從入場動線、安置自主健康管理、現場因發燒（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度）、呼吸道疾病等具感染可能考生應試的「第二類備用試場」、考生休息區等，逐一關切，務求防疫工作滴水不漏。

潘孟安說，縣府已擬定考場6大防疫升級措施，包括考場出入口實施分流報到、進入考場全程配戴口罩、不開放陪考、各試場開放冷氣、增加各考場乾洗手數量、午餐於各國中休息區採梅花座等。此外，縣府近日已要求考場加強消毒作業，明後天考試結束後會更加提升消毒頻率，請學子安心應考。

(中時 )