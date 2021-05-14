近期疫情大爆發，在訊息不明朗下造成民眾恐慌，銷聲匿跡一陣子的各種假消息最近又開始增加，從10日至14日止，全國檢警調共接獲至少6件疫情假訊息案，其中，3人已到案遭送辦。

中央流行疫情指揮中心11日公布宜蘭遊藝場群聚確診後，礁溪鄉一名楊姓民眾在當天下午，透過手機下載來路不明的案1202疫調足跡，經過加工編輯為「來來來到宜蘭的足跡」後，在社群網站散播假消息。宜蘭地檢署檢察官今日火速偵結，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，給予其緩起訴處分。

屏東墾丁地區昨晚在LINE群組瘋傳3段錄音檔，錄音以台語表示：「墾丁大街送4學生到醫院，他們已經確診了」、「大家小心點，說是飯店自己載的，有1、20人發燒」、「桃園來畢旅的，住在某飯店，大家不要載他們」，令也接獲訊息的屏東縣長潘孟安大怒，指示衛生局及警方追查。

衛生局與警方調查後確認學生是食物中毒，迅速找到散布訊息的44歲陳姓男子，陳男表示，是因為載女兒去就醫，遭醫院警衛攔下，他才錄音貼在計程車司機群組。

另有民眾檢舉，3日有人在LINE群組張貼新北市某國小確診消息，新北市警方查出是一名呂姓男子發文，11日將他傳喚到案後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

疾管署也函文2件假訊息給警方，其中一件是網友在IG、臉書上指稱三重有兩家診所確診，要大家不要去三和夜市等，另件為LINE網友稱「陳時中提醒大家，再次強調別出門，端午節625過後再看疫情控制情況」、並稱「染疫就算治癒，後遺症也會拖累後半生，比17年前非典更嚴重」等，警方目前正在偵辦中。

有民眾12日向警方報案，指北市某議員稱高中教師研習人數達150人，批校方竟如其舉辦，民眾認為該活動有採合宜防疫措施，並採取實名制與梅花座，人數僅60人，議員涉嫌散布假訊息。

(中時 )