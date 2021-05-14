交通部長王國材（著橘背心者）14日前往視察台東山里邊坡工程，他強調台鐵若無法提供安全乘車環境，就是對不起所有乘客。（蔡旻妤攝）

交通部長王國材（著橘背心者）14日前往視察台東山里邊坡工程，他強調台鐵若無法提供安全乘車環境，就是對不起所有乘客。（蔡旻妤攝）

交通部長王國材（著橘背心者）14日前往視察台東山里邊坡工程，他強調台鐵若無法提供安全乘車環境，就是對不起所有乘客。（蔡旻妤攝）

台鐵太魯閣號事故後，外界關注台鐵其他工程是否有類似邊坡工程未設防護情事，而台東縣鹿野山里邊坡整治工程緊鄰鐵道並未設防護措施，日前遭停工，交通部長王國材14日前往視察，他強調，台鐵若無法提供安全乘車環境，就是對不起所有乘客。交通部表示，目前停工的171件工程中，經鐵道局複查後才會復工。此外，疫情升溫，交通部也將紓困期間及預算提高至6300億。

王國材在交通部及鐵道局同仁的陪同下，視察台鐵台東線鹿野山里邊坡整治工程，及宜蘭線福隆石城地錨邊坡改善工程。他說，由於台鐵日前在花蓮清水隧道發生意外，14日特地沿線巡視宜蘭至台東各項鄰軌工程的狀況。經過初步勘查後，大部分都已獲得改善，仍有少部分需加強，他盼望204件鄰軌工程未來經過強化後，能避免發生憾事再度上演，更直言，台鐵如果沒辦法提供安全乘車環境，就是對不起所有台鐵乘客，他要求台鐵應以安全為首要工作，交通部將會全力支持。

針對台東縣鹿野鄉山里邊坡工程是否仍有缺失，王國材指出，初步檢視大部分已符合要求，但他仍針對邊坡圍籬強化、施工便道鋪面需進一步加強改善，他說，臨軌區域的圍籬強化是最重要的工作。大致上來說，經過這段時間對204件工程查核後，鐵道局也列舉出許多相關意見，台鐵局各工地也都有遵守，希望能加把勁做得更好。

交通部表示，目前停工的171件工程中，經鐵道局檢視安全無虞後將允許復工，其餘33項工程將由鐵道局繼續督導台鐵局改善後，再報請交通部同意後，才可復工。此外，台鐵局為加強部門橫向聯繫，成立北、中、南、東區四區協調中心，用以統籌轄區內各單位營運安全整合、例行性營運、維護後勤及行政支援等業務。

另外，針對疫情漸趨嚴峻，交通部如何因應，王國材表示紓困時間已由今年4月30日延至明年4月30日，並將經費提高至6300億，等於多出了2100億可應用，將用於觀光業及運輸相關產業。而日前已有過紓困1.0至3.0經驗，交通部次長已於13日將過去各產業所面臨的困境難題盤點統整完畢，下周將向他說明，期盼能協助所有受衝擊的產業度過難關。

(中時 )