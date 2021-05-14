日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本政府改變政策方針，決定從16日起將北海道等3道縣納入適用「緊急事態宣言」，讓緊急事態地區從6都府縣擴及9都道府縣。

日本政府4月23日決定，從4月25日到5月11日，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，三度發布「緊急事態宣言」。

不過，隨著疫情擴散，日本政府後來不僅將4都府縣緊急事態延長到5月31日，還從5月12日起將範圍擴大到納入愛知縣與福岡縣共6都府縣。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天拍板，從16日起二度追加納入北海道、岡山縣及廣島縣等3道縣，讓緊急事態地區總數擴及9都道府縣。

另外，適用「防止蔓延等重點措施」的地區，將從原先8道縣追加群馬縣、石川縣與熊本縣擴及10縣（北海道轉為實施「緊急事態宣言」），時間從本月16日起到6月13日止。

(中央社)