新冠肺炎疫情升溫，從中醫的觀點來看，新型冠狀病毒可以將其歸類為「時疫」或「瘟疫」，指這個疾病具有強烈傳染力，會在某個地區造成大流行，加上現今的交通發達，疾病的傳染機會與管道更多了。除了嚴格遵守防疫措施外，做好個人手部衛生、配合戴口罩、避免去人多的地方，都是避免感染的關鍵。而中醫也提出打造自我免疫力的防範之道。

三峽恩主公醫院中醫部黃琦雯醫師建議，防疫期間居家可自我按摩穴位並搭配免疫茶飲，為自體健康加把勁。(圖/恩主公醫院提供)

三峽恩主公醫院中醫部黃琦雯醫師表示，新冠肺炎的病位起初在中醫立論之肺，但若人體抵抗力不足，則會很快侵犯到中醫立論之腎(即西醫之心腦)，因此在疾病深陷前，維持自身抵抗力才是根本之道。

●常按3穴位搭配防疫茶飲 提升免疫力

面對疫情延燒，除了勤洗手、避免去人潮擁擠的場所外，可藉由規律作息、均衡飲食來維持人體正氣，並可搭配按摩穴位，讓身體氣血更加暢通。

風池穴（圖上）、合谷穴(圖中)與足三里穴（圖下），都是日常可以自我按摩的穴位。(圖/本報系資料照片)

黃琦雯醫師指出，如足三里穴（膝窩下3寸，脛骨旁開1橫指）、風池穴（枕骨下緣中線旁開2吋2側凹窩處）及合谷穴（手背第1-2掌骨間），都是日常可以自我按摩的穴位。按摩時間不是越長越好，一般每個穴位3至5分鐘，按摩力度應由輕至重，由淺入深，循序漸進。

同時也可喝點防疫茶飲，建議以中藥材黃耆、黨參、防風等研製，可提升抵抗力、加強自體的防疫力。黃琦雯醫師提醒，若需服用中藥調理，建議透過合格的中醫師開立，不要自己亂配，才能吃得對症又健康。

防疫茶飲以中藥材黃耆、黨參、防風等研製而成，建議透過合格的中醫師開立，才能吃得對症又健康。(圖/恩主公醫院提供)

(中時新聞網)