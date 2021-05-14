台南人氣麻油湯「熱爆也要喝」 老闆曝免費加湯800次原因

台灣即將進入夏天，不少人都喜歡吃冰消暑，但在台南市東區有間超人氣藥膳麻油雞，在地人透露「熱爆也要吃」，陳老闆接受《中時新聞網》訪問透露「免費加湯800次」原因曝光。

藥膳麻油湯頭除了獨門配方外，還有當歸、枸杞、紅棗等12種配料。（照片/游定剛 拍攝）

「帥哥、美女免費加湯800次」還沒走進店面，就被老闆宏亮、親切招呼聲給吸引。這攤有家的味道的藥膳麻油雞，位在東平路巷弄裡，不起眼的鐵棚店面，沒有華麗裝潢，卻有著不平凡口味。外界好奇，免費加湯800次是真的嗎?陳老闆表示，這邊年輕學生很多，冬天來吃補時，一碗喝不夠，詢問加湯頻率實在太高了，最後乾脆直接說可以免費加湯800次。陳老闆笑著說，還沒遇到加800次客人，最高紀錄是加到8次。

麻油雞湯香氣四溢、湯頭順口不燥熱。（照片/游定剛 拍攝）

現年56歲的老闆陳至武，早年經營模具工廠，後來將公司收起過著半退休生活。活潑、開朗的大女兒陳素婷，大學畢業後，與妹妹展開擺攤人生，只不過創業路不是想像中的簡單，原先想賣烤鳥蛋，卻遇上禽流感，則改在路邊賣燒烤，但因炭烤而產生的煙味，卻遭人多次檢舉，原已打算歇業並貼出公告，老顧客建議，你們麻油湯這麼好喝，怎麼不改賣麻油湯?

古早味藥膳麻油雞湯、麻油雞糯米飯，在地人激推。（照片/游定剛 拍攝）

顧客一句話，提點一家人，將所遇困境，轉為新契機。陳素婷表示，麻油湯原只是在家媽媽給2個女兒喝的補湯，因冬天路邊賣燒烤超冷，交朋友心態分享給客人喝，沒想到喝過麻油湯的學生說，燒烤被檢舉了，改賣麻油湯不會被檢舉阿。無心插柳的機緣，一賣走過9個年頭，也成了當地異鄉遊子最佳補品。

老闆將「帥哥&美女加湯800次」字樣繡在衣服上，引起不少話題。（照片/游定剛 拍攝）

熱情的陳至武老闆在當地受到學生歡迎。（照片/游定剛 拍攝）

陳老闆大女兒陳素婷大學畢業後，與妹妹展開擺攤人生。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)