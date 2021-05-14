員林市浮圳橋因石笱排水改善工程進行改建，新橋面竟比路面高出1公尺，來往用路人好像坐雲霄飛車上上下下，十分驚險。（謝瓊雲攝）

彰化縣議員曹嘉豪接獲民眾陳情，今天到現場會勘，要求包商改善路面與橋面的高低落差。（謝瓊雲攝）

彰化縣議員曹嘉豪接獲民眾陳情，今天到現場會勘，要求包商改善路面與橋面的高低落差。（謝瓊雲攝）

員林市浮圳橋因石笱排水改善工程進行改建，沒想到新橋面竟比路面高出1公尺，用路人到橋頭還無法看見另一端對向來車，十分危險。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府在員林、大村等進行石笱排水改善工程，沿線道路橋面也進行改建，員林市浮圳路浮圳橋新橋面與路面落差，竟超過1公尺，來往汽機車宛如坐雲霄飛車且看不見來車，十分驚險。

彰化縣石笱排水支線（第五期）改善工程，完成進度已達97％，民眾期盼已久的複合式排水護岸，及兩側寬敞的水防道路，都漸漸浮現嶄新樣貌。不過彰化縣議員曹嘉豪近日接獲民眾陳情反映橋面路面落差太大，對行經汽機車都很危險，14日邀包商到場會勘，痛批站在橋邊竟看不見另一端對向來車，宛如鬼遮眼。

曹嘉豪表示，員水路、員東路和浮圳路三條要道，是山腳路12個里的居民每天通勤往返員林市區的要道，包含大葉大學、中州科大師生，也都會經過浮圳橋，因橋面較窄，緩坡長度不足，導致新橋面高低落差過大，汽車駕駛人、機車騎士往來彷彿坐雲霄飛車、上上下下，增添行車危險性。

包商解釋，當初設計考量汛期流水斷面的關係，基於保護橋梁，橋面高度設計必須升高才能減緩壓力，也強調目前坡度僅是工程期間暫時，全部完工後縱坡度會趨於平緩。包商也允諾，5月底就會竣工並改善橋面高度落差，還給來往用路人一條安全行走的道路，確保民眾行車安全。

(中時 )