台北市長柯文哲14日召開記者會表示，中央在2點發布消息，新增本土29例，明天開始台北市公有場所，八大類行業同步發布停業通知，台北市立動物園也宣布配合市府政策，15日開始至6月8日止動物園休園，公務門將進行人車管制，避免人員接觸。

新冠肺炎疫情持續延燒，14日再度新增29例確診個案，台北市政府今日召開記者會，宣布防疫要往上升級，15日零時起，台北市公有場所，八大類行業（舞廳、舞場、酒吧、咖啡、茶室、夜店、三溫暖、飲酒店、飲茶店）、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知，台北市立動物園也宣布配合市府政策宣布休園，明（15）日開始至6月8日暫停營業。

國內本土疫情持續延燒，疫情有可能升級到第三級警戒。台北市立動物園發言人曹先紹表示，若是疫情升級到第三級警戒，動物園將不對外開放，目前已經有規畫分區上班的機制讓同仁分流分區，但因為有不同屬性，有些業務可能是分區塊，有些是分組上班。同時也規劃保育員跨區進行培訓，避免萬一有同仁確診，同區可能一次會有好幾10個人需要隔離，容易出現人力短缺問題，這時候需要有培訓過的同仁進行遞補，協助照護不同區的動物。

曹先紹也提到，未來將會依照柯文哲市長所說，隨時滾動式檢討，即使進入第三級警戒，園方也會確保動物們維持基本的生活，「像是平時需要餵食5次的動物，可能在人力同步調整的情況下，改成餵食3次」，基本的生活福祉都會顧到，請民眾不用太擔心。

(中時 )