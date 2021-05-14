幾乎每個人都會想邂逅一段浪漫的戀情，與愛的人相伴一生！搜狐網命理專欄點名，雙魚座、金牛座、處女座及天秤座的人在未來10天將迎來桃花纏身，能夠遇到對你吸引力十足的人，注定會收穫真愛。

▍1. 雙魚座

在未來10天，雙魚座的桃花運驚呆眾人，命中注定他們會在近期遇到心上人，將會開開心心一輩子！但雙魚座的感情經歷很豐富，想成為他們永遠的心上人並不是一件簡單的事情，因為他們的感情來得快去得快，前一天還對你獻殷勤，隔一天就可能和你分道揚鑣，沒有人能夠永遠抓住他們的心。

▍2. 金牛座

在未來10天，金牛座的桃花運會大開特開，心心念念的浪漫愛情一定會到來！在金牛座的世界裡，感情佔據著重要地位，因此他們對戀人的心向來很堅定穩固，非常不容易變心，加上他們很懂得照顧人，總能夠給另一半滿滿的愛，誰遇到了他們，就等於遇到了幸福。

▍3.處女座

在未來10天，處女座的桃花運會出乎意料的好！處女座的愛情觀和一般人不太一樣，他們不需要外在條件，只在乎內在，如果兩個人有共同的人生觀、價值觀，處女座就會離他越來越近，進而考慮交往。一旦有了喜歡的人，處女座就會珍惜到底，他們很會保護愛人，注定一輩子幸福。

▍4. 天秤座

在未來10天，天秤座的桃花運爆棚！其實追求天秤座的人總是很多，不論是公開追還是暗戀的人都不少，只要他們還沒遇到喜歡的人，心門就不會打開，唯有天秤座看見真正喜歡的人，他們才會和其他異性保持距離。天秤座對感情很忠誠，會對另一半負責任，是一個值得託付終生的人。

(中時新聞網)