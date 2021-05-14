在臺鐵普悠瑪號、太魯閣號出軌，造成嚴重死傷之後，屏東縣政府以「陸上重大交通事故（鐵路）暨土石流災害」為主題，14日在春日鄉力里村停車場及臺鐵加祿站，舉辦災害防救演習，並預演出現地震、颱風及土石流等複合災情的應變搶救。

屏東縣長潘孟安表示，期待透過實境演練，建立防災sop流程，強化災防動員及危機處理應變能力。

潘強調，隨著氣候變遷，地震等自然災害不斷發生，如何因應大規模的複合型災害，考驗中央與地方、國軍和民間救災能量，以及建立全民防衛動員與災防機制。

鑑於複合型災害動輒造成嚴重災損，不僅民眾要有居安思危的觀念，更透過平日的防災演練，建立防災sop流程，讓大家都有危機處理的應變能力，防患未然。

潘孟安指出，消防局同仁所參與的每一場救災行動都是最嚴格的挑戰。屏東的地形複雜，有高山、海洋，因此需要的訓練和設備必須更精良及多元。

屏東縣消防局特種搜救隊基地，也建置「火車事故重型救援場」及「直升機臨時起降場」，陸續培養出許多種子教官，特搜大隊更曾遠赴西班牙和葡萄牙接受專業的隧道救援訓練，所做的一切努力都是為了防患於未然。

(中時 )