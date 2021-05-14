受3至5月高溫乾旱影響，造成農業災情，農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至5月14日17時止），農業產物估計損失逾5億，達到5億2797萬元，屏東縣依然是損失最慘重的縣市，損失金額為2億6909萬元，占到一半，達到51％。

農糧署統計，除屏東縣外，其他農損較為嚴重的，還有南投縣損失9,368萬元、占18％，高雄市損失6,556萬元、占12％，嘉義縣損失4,802萬元、占9％、台中市損失2,466萬元、占5％及雲林縣損失1,449萬元、占3％，都是超超過千萬農損的縣市。

農糧署統計，農作物被害面積8,257公頃，損害程度28％，換算無收穫面積2,310公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積1,872公頃，損害程度40％，換算無收穫面積748公頃，損失金額2億3,558萬元，其次為茶、荔枝、本地種芒果及梅等。

(工商 )