台灣蘋果日報今（14）日宣布，將自5月18日起停刊。消息一出，不具名的員工表示，只比外界早10分鐘知道。據悉，《台灣蘋果日報》員工目前約逾801人，今次停刊預計將裁員326人。

《東網》引述《台灣蘋果日報》的聲明指出，公司因媒體環境改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下作出上述決定，並將集中資源發展《蘋果新聞網》。聲明提到，隨着網絡發展改變讀者閱讀習慣，《台灣蘋果日報》先後在媒體以動畫、影片、即時新聞等方式轉型，但數位洪流超乎想像，尤其在Google、Facebook等平台壟斷下，造成廣告資源大量流失，對紙媒是沉痛打擊。

《台灣蘋果日報》工會表示，員工目前約逾801人，今次停刊預計將裁員326人。

《東網》也引述名不願具名的員工說，也是下午才得知停刊的消息，只比外界早10分鐘知道，目前資訊仍很混亂，不清楚詳情，目前仍在公司內工作。

(中時新聞網)