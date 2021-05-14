繼5月11日新增6例感染源不明新冠肺炎本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒提升至第2級，14日又暴增29例本土病例，為提升防疫等級及落實防疫管理，新竹市長林智堅宣布自5月15日零時起至6月8日，轄內10類特定行業配合防疫政策暫停營業。

為防止不明傳染源擴散，竹市10類特定行業營業場所自5月15日零時起暫停營業，期限暫定至6月8日止，實施對象為舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所。

新竹市政府希望各業者即予配合整備，違反且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

因應疫情變化，竹市即日起提高防疫警戒標準，新竹市政府請市民朋友多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期，民眾務必佩戴口罩，並維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。

(中時 )