近期美國參議院接連推動多項與中國相關法案，兩黨議員紛紛呼籲制定完整戰略，增加美國實力同中國展開全面競爭。資深共和黨參議員表示，中國將取代與超越美國，如果輸掉這場競爭，世紀恥辱就等著美國。

《美國之音》報導，目前擔任美參議院外交關係委員會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼(Mitt Romney)最近就美中競爭議題在多家媒體投書，他說：「美國現在已經看到一個警示，中國將取代美國，中國正努力在經濟、軍事和地緣政治上超越美國。」

他在文章中表示，中國經濟霸權的快速增長一定程度上是其人口結構造成的結果，過去數十年間，中國用資本主義取代社會主義，竊取西方技術，推行大量科技與基礎科學教育。中共還利用大規模補貼、掠奪性定價、原材料壟斷和貿易路線主導地位等不公平的競爭方式來達到其經濟實力增長的目標，並將很大一部分賺到的金融戰利品投入其地領域的霸權擴張計畫中，其領先的軍事、經濟、地緣政治的優勢範圍正互相交錯影響著不斷擴大。

羅姆尼批評說，美國總統拜登面對中國咄咄逼人的態勢，只會「點點頭，然後看向別處」，最近一次的國會演說中只花了幾個字談中國的威脅。不過，現在扭轉中國的態勢仍為時不晚，首先必須尋求最有經驗的戰略專家的想法，透過和盟友合作來限制中國的經濟掠奪，讓他們同意遵守全球公平貿易規則。

羅姆尼的說法呼應另一位共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)的論點，魯比奧周二在國會演說中表示，21世紀將由美中關係來定義，這是最後一次機會平衡美中關係，「輸了這場競爭，那就是世紀恥辱等著美國」。現在已沒有時間搞半吊子措施和研究的大雜燴，美國需要一份真正有意義的《中國法案》，其中必須完整包括6大要素：增加技術研發投資、抗衡中國咄咄逼人軍事行動、恢復全球公平貿易、捍衛醫療衛生供應鏈、保護資本市場公開透明，以及禁止強迫勞動產品進入美國。

Senator Rubio: "We don't have time for half measures."



Watch his speech on how the U.S. can confront the threat posed by the Chinese Communist Party 👀 pic.twitter.com/HpwlDjGYT7 — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) May 11, 2021

報導說，在國會中強調要和中國展開全面競爭的並非只有共和黨人，兩黨領袖在「與中國對抗和競爭」議題上有一致的共識。周四參議院院會罕見的出現兩黨領袖先後發言，核心內容都有共同關鍵字：「中國」。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他計畫下周將剛通過商務委員會的《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）提交到院會進行討論。

(中時新聞網)