正妹網紅安希今年獲選為第二屆JKF百大女郎第二名，嬌小身高卻有F罩杯好身材，讓她從當模特兒和在展場工作就小有名氣；安希經常Cosplay動漫中的美艷角色，因此圈粉無數，而5月30日她原本要舉行生日會和粉絲互動，今（14）日宣布為防疫先延期，PO出自拍照道歉，網友留言大歪樓「超兇」。

安希成為JKF女郎後人氣越來越旺，光是IG就有超過120萬粉絲追蹤，她也經常舉辦各種活動回饋粉絲，今年6月1日滿30歲的她，原本要在5月30日提早舉辦生日會，讓粉絲陪自己慶生，今日下午突然在臉書粉絲專頁宣布延期；安希認為最近疫情嚴重，大家先做好防疫，之後確定生日會時間再行通知。

安希今（14）日宣布為防疫先延期，PO出自拍照道歉，網友留言大歪樓「超兇」。(圖/ 摘自甜心幫安希臉書)

除了公布生日會延期外，安希也補充提到，最近會取消各種拍照活動，準備天天在家玩貓，還有處理寫真和週邊，像是在預告將推出新作品；而安希貼文也附上自拍照道歉，她身穿粉紅色短袖上衣，衣服上有貓臉圖案，可愛圖樣被她的F奶快撐爆。

大票男粉絲看到安希道歉照太有誠意，紛紛熱情表示，「天啊，兇到我都戀愛了」、「夭壽，巨乳」、「好大的貓咪」、「衣服上的貓咪看起來好兇好兇」、「越來越誇張了」、「氣噗噗的貓」、「哇賽，也太大了吧」。

(中時新聞網)