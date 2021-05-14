屏東軍警近日合作偵辦一起販毒案件，並將嫌犯帶回採尿時，一名毒蟲口含綠茶想蒙混過關，被眼尖偵辦人員發現，以手指沾染液體放到嘴裡驗證，戳破嫌犯手法，但此舉也讓旁人驚呆，直呼為了辦案如此犧牲，真的太有勇氣。

因正值新冠肺炎疫情延燒之際，此舉恐怕讓辦案人員身陷風險之中，為此，屏東基督教醫院感染管制護理師周心寧強調，若杯中只有綠茶及囗水、沒有血液，加上只是沾一下，感染風險極低，即便當事人有愛滋也要法式深吻才有風險，但若有更好方式，還是不建議這樣。

屏東一名偵查隊長證實，近日與軍方合作偵辦一起黃姓男子販毒案件，並向下追查買毒毒蟲，有多人被追查到案，並一一採尿檢驗；為讓眾人可以順利排尿，偵辦人員買來綠茶讓大家飲用，其中有1人趁機偷含在嘴裡，一路走至廁所並吐在採檢容器中，但早已被鎖定。

經驗豐富的刑警說，通常有類似狀況，會要求對方重新排尿檢驗，但此刻一名偵辦人員先是把可疑尿液拿起來聞過一遍，另名偵查員更直接沾尿試舔，瞬間戳破謊言。

此舉也讓資深刑警驚呼，到底是哪來的勇氣，同時投以敬佩目光，認為有那麼認真的辦案態度，將讓嫌犯無所遁形。

刑警表示，毒蟲驗尿偷天換日的情況層出不窮，有人曾用白開水或茶來假冒，但有經驗的一摸「溫度就不對」，所以會要求再來一次；也抓過將預藏尿液以塑膠袋黏貼在身體裡，並暗藏點滴管線，在採尿時順勢注入，這個時候就必須緊密關注，才避免被瞞混過關。

整起消息在屏東警界傳開，讓辦案人員議論紛紛，有人想到電影內容，是否用食指沾染尿液，舔的卻是中指，就算如此，仍是佩服對方的智慧與勇氣。

(中時 )