被封為「日本第一渣男」的近藤真彥，去年被踢爆婚後花心不改，與女社長搞不倫戀長達5年，醜聞纏身的他，上月更因此宣布離開合作40年的老東家傑尼斯事務所，也讓前女友中森明菜近況受到關注。然而她80多歲的父親近日被問起女兒狀況，更忍不住感嘆中森明菜的無情。

中森明菜當年在日本演藝圈紅極一時，是80年代日本唱片銷量最高的歌手。然而她的情路卻相當坎坷，與近藤真彥交往期間，對方背著她接連劈腿梅艷芳、松田聖子，讓深受折磨的她整個人突然暴瘦，甚至在1989年驚傳在近藤真彥住處輕生未遂。不久之後，她如日中天的演藝事業，也開始走下坡。

20141229中天新聞 日歌姬中森明菜 睽違12年重返紅白

中森明菜2010年因健康問題，宣布暫退演藝圈，經過4年的休養，又於2014年宣布復出，並以特別企劃身分參加第56回紅白歌合戰，接著又不知原因，慢慢地消失螢光幕前至今，連好友田原俊彥也連絡不上她，狀況令粉絲憂心。

據《週刊女性》報導，現年55歲的中森明菜近年住在經紀公司社長所購買的大樓中，但附近鄰居從未見過她出入。與她斷絕父女關係多年的80多歲中森明男，更透露2019年另一女兒中森明穗過世時，曾試圖聯絡中森明菜出席葬禮，卻始終沒有音訊，更忍不住感嘆女兒不知何時變得如此無情。

(中時新聞網)