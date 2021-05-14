東元股東會董事改選倒數十天，父子雙方陣營再交鋒，黃育仁陣營董針對公司派以疫情為由將股東會地移由南港展覽館移師到中壢廠舉行，認為妨害股東投票權，提出陳情抗議。董事候選人黃立聰表示，希望主管機關要求東元應立即提供開會規則與細項，避免重演大同股東常會的亂局。

黃育仁陣營董事候選人黃立聰、獨董候選人劉積瑄，以及創始股東家族代表孫嬿美，到證期局遞件陳情。黃立聰表示，委託書徵求預估雙方合計可收到二成股權左右，在董事改選預估7～8％股權可獲一席董事，黃育仁陣營在徵求委託書的狀況非常順利，比預設的目標還要好。

黃立聰表示，也許此原因讓公司派緊張，頻頻有小動作，除了更換股東會贈品外，近期股東常會改到東元中壢廠舉行，但相關開會的細項，包括如何登記、如何防疫、會場現場人數的限制等都沒有明確說明，希望雙方維持風度，來一場公平經爭。

黃立聰等人表示，股東會由南港展覽館移至中壢廠，會議空間狹小，也未必能保持適當社交距離，交通動線長，且中壢自疫情發生以來也有新冠肺炎確診者足跡，也可能影響中壢廠區營運，股東會舉行地點選擇固然是公司決定，但可合理懷疑，是否為了要阻撓股東出席、報到？阻撓股東發言、投票？

另外，菱光科技日前以東元股東身分，發函請東元提供選舉票格式、股東會出席報到、選票交付等一般股務事項，但東元均未做明確回應，因此向主管機關遞狀陳情，要求東元應立即提供攸關股東投票權的相關資訊給所有股東，並於股東會前及當日均派員到會場稽查、監督。

東元對此表示，東元過去15年股東會，僅2019年未在中壢廠舉行，中壢廠空間寬敞，具有完備防疫措施，值此防疫期間，應屬較適合股東會召開地點。股東常會開會通知、召集時間與地點，均嚴格恪遵法律規範，絕無妨害股東權益。

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