漁業署推廣在地水產，台南偏鄉59所中小學午餐加碼吃文蛤、虱目魚。(農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南生產的文蛤質優量豐，為了讓偏鄉學生認同在地產業，台南市府配合漁業署提供文蛤及虱目魚肉條食材給台南市59所自辦營養午餐的偏鄉中小學，讓學生們享用新鮮又營養的在地水產品，幫學生健康加分。

漁業署表示，台灣的文蛤養殖發展歷史可追溯至1921年，當時台灣總督府從日本及福州引進種貝在台灣西海岸各州養殖，時至今日，文蛤已成為台灣重要的養殖貝類之一。

漁業署署今年度補助中華民國全國漁會，免費提供水產品給彰化、雲林、嘉義、台南等4產區縣市的偏鄉中小學作為營養午餐食材，其中台南市共提供59所自辦營養午餐的偏鄉中小學文蛤及虱目魚肉條，今日包括七股國小、建功國小、竹橋國小等學童都一起享用美味的文蛤湯、炸魚柳。

台南市農業局表示，台南文蛤養殖面積約3257公頃，約占全台37.3％，居全台之冠，集中於七股、北門、安南、將軍等地區。台南文蛤大部分為海埔新生地魚塭養殖，加上與虱目魚混養的生態養殖方式，強調天然、低密度、不用藥及海水養殖，肉質特別鮮甜甘美，而且不抽地下水，不會造成地層下陷問題。

農業局表示，這次加碼作為營養午餐食材的文蛤，富含蛋白質、鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E等營養素。另外，虱目魚營養也非常豐富，除了富含優質蛋白質、維生素及礦物質，也具有低脂肪、低熱量、低膽固醇三低特性，最適合正值發育時期的學童攝取。

台南市農業局也提醒民眾，因應疫情升溫，民眾應多吃在地的水產食材，不僅新鮮、營養，能維持身體良好免疫力及保護力，又可減少食物運送對環境的影響，更能支持在地漁業。

(中時 )