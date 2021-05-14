壽險前4月業績成長動能，全靠投資型保單。壽險公會14日公布，前4月新契約保費達3,655.55億元，較去年同期大幅成長17.2％，其中投資型保單前4月新契約保費近2,054億元，占所有新契約保費的56％，且比去年同期「倍增」，成為今年壽險業績成長主要動能。

也因為投資型保單大賣，且主力保單幾乎都是躉繳型類全委保單，銀行通路成主要銷售「戰場」，4月銀行賣保單業績大增，單月達527億元，占新契約保費的61％，創31個月來新高，且前4月2千多億元投資型保單，有近1,270億元是銀行通路銷售，占率近62％。

低利率環境持續，原本壽險業預期今年新契約保費仍是會持續衰退，但資本市場的多頭行情，及新台幣匯率強勢，都讓投資型保單買氣急速上升，3月及4月更為明顯，二個月投資型保單就銷售近1,123億元，讓這二月新契約保費都比去年同期成長47％左右，一舉扭轉前二個月新契約保費衰退的情況。

如國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽、元大人壽、安達人壽，前4月都銷售逾150~564億元不等的投資型保單，是市場前幾大品牌。

前4月另一個新契約保費大幅成長的險種，即是利變年金，共有230億元，比去年同期成長近84％，如富邦人壽、南山人壽、第一金人壽銷售量各有111億、66億及32億元，排名利變年金銷量前三名。

利變壽險前4月亦銷售1,059億元，但比去年同期衰退22.5％，主要是今年利變壽險宣告利率不如去年，新台幣利變壽險幾乎已不具競爭力，各公司多以美元利變壽險為主，如中國人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽及新光人壽，各有逾百億、甚至200億元的銷量，排名利變壽險前五大。

而利率低、固定利率儲蓄險幾乎設計不出來，傳統壽險前4月只賣136.5億元，衰退69％以上，甚至保費不如健康險的139億元；另外如旅平險衰退，導致意外險今年前4月保費也衰退0.7％，健康險則衰退4％左右。

(工商 )