國內疫情拉緊報，出現多筆社區感染案例，包含台灣大學、清華大學、台灣科技大學、文化大學與東吳大學等校在內，全台多所大學紛紛宣布改採遠距授課，而面對畢業典禮在即，各校也正研議活動舉辦方式與規模。

台大表示，由於疫情已接近緊戒標準的第三階段，17日起全校啟動遠距教學，而自15日開始，校內各類會議活動，行政單位、各院系活動如無法改為線上進行，研議取消辦理或延後辦理，體育館更暫停開放，15日起也實施校園門禁。

清華大學也同樣從17日啟動全校啟動遠距教學，校方並表示，若因課程性質無法採遠距教學方式，像是實驗課、實作課、體育課，必須事後補課，原則上於6月30日前完成。至於校園管理方面，則是校外人車除了因為公務需求，否則不得入校。

台灣科技大學也在學校官方網頁上刊登訊息指出，因疫情嚴峻，17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。

文化大學則公告，17日起至23日止，一星期所有課程模擬全遠距教學，師生不用到校上課，全部由線上設置測驗或繳交作業。學校並呼籲，在遠距教學期間，請師生減少外出，特別是到高風險地區，並做好防疫措施，保護自己。

東吳大學則表示，因應疫情升溫，校方決議17日起，外雙溪和城中兩校區全面採遠距教學，兩週後視疫情狀況再決定是否持續遠距上課模式。

東吳大學指出，至於特殊課程，如無法進行線上教學的實驗課，則採取彈性措施，由任課老師向教務處報備後進行，上課師生同樣必須遵守實聯制、量測體溫。而實施遠距教學期間，行政人員正常上班，維持學校正常運作。

(旺報 )