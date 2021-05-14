台中市議會不分藍綠議員，14日在質詢時一致關切外送員權益，要求市府趕快訂出《台中市外送平台業者管理自治條例》，勞工局表示，市府傾聽外送員心聲，輔導成立外送作業者相關職業工會，宣導外送員申請保險，盡速研訂《台中市外送平台業者管理自治條例》，透過法規約束業者，維護外送員安全與權益。

市議員賴朝國指出，接獲外送平台的外送員陳情，台灣兩大外送平台經常性的調整薪資，愈調愈低，低於勞工標準的薪資所得，薪資所得從來沒有透明化，很多中高年齡賴此維生，業者吃定外送員敢怒不敢言，政府難道無法可管？要求勞工局盡速訂定《外送平台業者管理自治條例》保障外送員的權益。

市議員陳清龍、朱元宏說，很多原住民當臨時工，因為職災等問題，無法獲保障，希望一併納入《外送平台業者管理自治條例》，原住民工作時，能獲得應有權益。

勞工局長張大春表示，市府傾聽外送員心聲，已輔導成立外送作業者相關職業工會，並舉辦外送員安全駕駛體驗活動，台中市勞動檢查處也定期實施平台業者勞動檢查，宣導外送員申請保險，也將邀請學者專家及相關局處盡速研訂《台中市外送平台業者管理自治條例》，盼透過法規約束業者，全力維護外送員安全與權益。

另有關外送行為是「承攬」或「僱傭」關係，勞工局強調，根據勞動部目前解釋須視個案認定，勞工局呼籲中央盡速釐清，避免平台業者藉此規避應負責任。

(中時 )