高1學生入校發給1本「學習任務護照」包括，自我探索、興趣測驗、學系探索等，激發學生特色發展。（張妍溱攝）

高3學生蔣沛妏，從小就喜歡發明，已擁有4項發明專利，透過升學輔導諮室，成功錄取台大工商管理學系科技管理組。（張妍溱攝）

別於學校輔導室，華盛頓中學打造客製化升學輔導諮詢室，由家長、孩子、學校，進行3方討論，從孩子的興趣結合課業，適時提供相對應課程加強計畫，找出未來升學目標；1名高3學生蔣沛妏，從小就喜歡發明，已擁有4項發明專利，透過升學輔導，成功錄取台大工商管理學系科技管理組。

高3學生蔣沛妏指出，自國小開始會想解決生活上問題，產生很多想法，就對發明及設計有濃厚的興趣，目前邁入AI人工智慧、電腦資訊科技的時代，將所學運用在生活中，透過學校網路申請升學輔導諮詢室，找出升學目標，考上理想中的大學。

華盛頓中學校長劉一欣表示，校內原設有輔導室，提供一般在校輔導，因應108課綱，今年設置客製化升學輔導諮詢室，高1學生入校發給1本「學習任務護照」包括，自我探索、興趣測驗、學系探索等，提供孩子諮詢空間，激發學生特色發展，並搭配課後輔導，具備多元能力、增加入學機率。

華盛頓中學為提供更完整、獨立的客製化升學輔導，特別以學生為中心出發，特別打造一個頂級全新專屬升學輔導諮詢空間，提供家長及孩子能有獨立、隱密且舒適環境。

華盛頓中學今年推動「客製化升學輔導」系統，由專業的升學輔導規劃師、海內外教育博士、國內外大學端顧問及校內種子老師組成堅強的團隊陣容；今年繁星推薦錄取率達7成、錄取國立大學達5成，醫學系4人、32名學生錄取台、清、交、成、政等頂尖大學，表現亮眼。

(中時 )