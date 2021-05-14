新北市警察局長黃宗仁指示海山分局全力協助家屬辦理喪葬事宜。（海山分局提供）

新北市警局海山警分局巡佐鄭志忠去年12月因慢性腎臟病及腹腔感染請長期病假，未料在4月底因為胃部疾病，再次前往台大醫院急診，惟病情持續惡化引發敗血症，經治療仍未見改善，昨（13）日在台大醫院過世，享年54歲。警察局長黃宗仁今至靈堂表達哀悼並致贈家屬慰問金，指示分局全力協助家屬辦理喪葬事宜。

海山分局表示，鄭員警專5期畢業，服務年資32年10月，2003年1月調派海山分局偵查隊偵查佐，曾偵辦槍擊殺人案，功績卓著，獲記一大功，也多次帶領同仁破獲職業賭場、強盜及連續竊案等重大刑案，工作表現優異，從警生涯共計記功26次、嘉獎610次。昨日傳出過世消息，同仁聞訊後不捨，直說少了一個好兄弟。

海山分局指出，由於鄭員的家中上有年邁雙親，下有妻子及4名年幼子女，現今失去經濟支柱，分局也將提供最大的照顧與協助。

局長黃宗仁得知後十分難過與不捨，專程於今日上午前往靈堂上香祭悼，並致贈慰問金以關心家屬，同時指示海山分局成立治喪委員會，針對撫卹金、殮葬補助及公保死亡給付等各項補助協助家屬，儘速完成請領程序，並將發起「警心行動」，全力協助家屬辦理後續喪葬事宜。

(中時 )